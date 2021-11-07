МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Активная фаза рекордного роста цен на товары в России в этом году, возможно, уже миновала. Не исключено, что на ряд потребительских товаров до конца осени цены слегка опустятся. Но продолжат дорожать автомобили, электроника, бытовая техника. А главное — продукты питания, причем рост цен на них в этом году рискует стать максимальным за последние 5 лет, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса

Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года. При этом, по данным Росстата, по итогам сентября годовая инфляция ускорилась до 7,4% с 6,68% месяцем ранее. На 25 октября она разогналась до 7,97%.

До конца года этот тренд вряд ли сменится — это признают даже официальные ведомства. Банк России в октябре повысил прогноз по инфляции по итогам года до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%, Минэкономразвития также увеличило ожидания по темпам роста цен в стране на текущий год до 7,4% с 5,8%. В 2022 году они по-прежнему ждут 4-4,5%.

Эксперты также оценивают перспективы замедления инфляции в этом году весьма пессимистично.

"С точки зрения роста цен, пандемийный период является очень сложным, сбои в производстве ведут к возникновению дефицита, растут цены не только на конечные товары, но и на сырье, рабочую силу, которая тоже оказалась в дефиците", — рассуждает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич настроен также категорично — в ноябре подешевеют только евро и, возможно, доллар. Все остальное с большой долей вероятности будет дорожать.

Инструментов для снижения цен эксперты не видят — повышение ключевой ставки, которым занимается ЦБ, сдержит лишь монетарную инфляцию, но не инфляцию издержек. Последняя растет с начала года и, возможно, еще не достигла пиков.

ПО ЦЕНЕ САМОЛЕТА

Как уже было упомянуто, основной удар инфляции пришелся на потребительские товары. По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Воронковой, цены на большой ассортимент продукции в России с начала года "выросли невероятно" под влиянием внутренних и внешних факторов. "Не отличить". Какие поддельные продукты мы едим каждый день

Основной этап их роста пройден, и, вероятнее всего, ближе к концу года некоторые продукты и товары могут даже подешеветь. А вот цены на "относительно дорогостоящий ассортимент потребительского назначения" — автомобили, электронику, бытовую технику — продолжат расти, считает она.

Во многом это связано с негативными потребительскими ожиданиями. Несмотря на то, что реальные доходы населения до сих пор не достигли докризисного уровня, люди боятся, что цены продолжат расти и с их доходами необходимые товары станут вовсе недоступными. Поэтому многие стремятся скупить все, что можно, даже в кредит — ведь ставки банков тоже будут расти. Это, в свою очередь, развязывает продавцам руки для дальнейшего повышения цен, рассуждает Воронкова.

Кроме психологии и факторов спроса, драйвером на потребительском рынке является политика регулятора. "Повышение ключевой ставки одновременно с торможением цен за счет сдерживания спроса ведет к сжатию предложения и повышению расходов бизнеса, а, значит, и росту цен", — отмечает эксперт.

Впрочем, и спада цен по ряду групп товаров эксперты не исключают. По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, осенью рубль стал укрепляться следом за дорожающей нефтью, поэтому может незначительно снизиться цена на товары из-за рубежа: например, на электронику, одежду, обувь и бытовую химию. Еще одной из причин снижения цен станут традиционные предновогодние распродажи товаров.

ПРОДУКТЫ ВПЕРЕДИ ВСЕХ

Сейчас мы находимся в самом начале предновогоднего сезона, когда традиционно происходит подорожание продуктов питания. При этом, на многие группы продуктов цены уже поднялись на 10-20% с начала года. Год дорогих макарон. Какие продукты подорожают в ближайшие месяцы

"В связи с этим есть риски очень существенного общего роста по году, который будет максимальным за последние 5 лет", — прогнозирует исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.

Традиционной овощной дефляции, когда цены падали в период сбора урожая, в этом году не наблюдается. Итоговые цифры по сбору урожая оптимизма не внушают: по большинству групп показатели снизились по сравнению с прошлым годом — это окажет дополнительное давление на стоимость продуктов.

В целом, цены стремятся к тому, чтобы с начала года подняться на 20-30%. Что-то подорожало весной, что-то летом, что-то вырастет к Новому году или в течение зимы. Подключится сезонный фактор: урожай уже собран и продан, а новый будет через полгода. И если еще в сентябре-октябре вы покупали ягоды по 500 рублей за килограмм, то зимой они будут стоить 1000. То же самое касается томатов, огурцов и других категорий овощей.

"Очевидно, что вводимые меры контроля цен не приносят прямого результата, и даже если цены на какие-то группы товаров фиксируются на время, то потом они растут ускоренно и, в конечном итоге, все равно достигают средних по рынку показателей", — рассуждает Строгая. При этом она надеется, что укрепление рубля на фоне действий ЦБ — важный фактор, который, возможно, снизит давление на цены и позволит все-таки не увидеть двузначную инфляцию в канун Нового года.

Внести свою лепту в удержание цен поможет, как ни странно, локдаун. По мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, в ноябре снизится потребительский спрос, это несколько сдержит цены. Однако уже в декабре обернется последующим ростом цен.

"Бизнесу надо будет как-то жить, кредиты, очевидно, будут дороже из-за повышения ставок, месяц работы выкинут из жизни, придется это компенсировать сокращением расходов (увольнениями), а также повышением цен и, возможно, снижением качества услуг", — рассуждает финансист.

У ДРУГИХ НЕ ЛУЧШЕ

Остается утешаться тем, что по росту цен мы находимся в общемировом тренде. Так, в США инфляция приближается к 5% и, скорее всего, пойдет дальше, в Европе она тоже бьет рекорды, во всех других развитых и развивающихся странах происходит то же самое. Это прямое последствие пандемии и искусственного замедления экономики.

Речь идет не только о продуктах питания, цены растут и на энергетическом рынке, а это закладывается в стоимость практически любой продукции.

"Мировые центробанки пытаются бороться с этим фактом, но пока мы видим, что это безрезультатно. Центобанки утверждают, что инфляция — это временный фактор, но как долго он будет влиять на рынки — непонятно, возможно, год, возможно, два. Однако точно можно сказать, что это не закончится в ближайшие месяцы. Поэтому рост цен будет всюду и везде во всем мире", — подытожил Клопенко.