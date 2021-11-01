МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Неблагоприятная ситуация с урожаем в РФ в 2021 году может продолжить влиять на цены на продовольственные товары и усилить инерцию инфляции в 2022 году, сообщается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Банк России предупредил о риске роста инфляции в 2022 году

"В следующем году в части действия временных факторов неблагоприятное влияние урожая этого года может продолжить влиять на цены продовольствия и в первом полугодии 2022 года. Это также способно дольше поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне, усиливая инерцию инфляции", — говорится в докладе.

Дополнительное проинфляционное давление будут создавать высокая цена нефти и общие условия внешней торговли.

Более жесткая денежно-кредитная политика, чем предполагалось июльским прогнозом, направлена на то, чтобы скомпенсировать усиление проинфляционного фона на 2022 год.

"С учетом сдвига прогнозной траектории ключевой ставки, которое соразмерно изменению конфигурации остальных факторов прогноза, прогноз Банка России по инфляции на 2022 год (4–4,5%) оставлен без изменений. В дальнейшем инфляция будет оставаться на цели Банка России вблизи 4%", — уточняют в регуляторе.

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