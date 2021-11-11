МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Первый после длительного перерыва авиарейс российской компании S7 прибыл в четверг вечером на таиландский остров Пхукет из Иркутска со 136 пассажирами на борту, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 прибыл в четверг, 11 ноября, в международный аэропорт Пхукета из Иркутска", — рассказал агентству дипломат.

"В аэропорту самолет традиционно приветствовали водяной аркой. На борту — 136 пассажиров", — добавил генконсул.

Авиарейсы из Иркутска будут выполняться раз в неделю по четвергам, напомнил Соснов.

Как ранее сообщала авиакомпания, обратные рейсы будут вылетать с Пхукета каждый четверг через два часа после прибытия, в 22.20 по времени Таиланда, и прибывать в Иркутск в 06.20 по местному времени в пятницу.

В субботу, 13 ноября, на Пхукет отправится первый рейс S7 из Новосибирска, вылет по расписанию в 12.40 по местному времени, прибытие – в 20.40 по времени Таиланда.

Обратный рейс будет вылетать в 21.40 в тот же день и прибывать в Новосибирск в воскресенье в 05.50. Авиарейсы Новосибирск – Пхукет и Пхукет – Новосибирск будут выполняться также раз в неделю.

Третьим городом, из которого самолеты S7 станут доставлять пассажиров на остров Пхукет, стал Владивосток. Первый рейс из столицы Приморья отправится на таиландский остров в понедельник, 15 ноября, в 15.45 и прибудет на Пхукет в тот же вечер в 20.40 по таиландскому времени. Обратный рейс будет вылетать с Пхукета в 21.40 и прибывать во Владивосток во вторник в 07.45 по местному времени, эти рейсы будут также выполняться раз в неделю.

Таиландский остров Пхукет принимает иностранных туристов по программе "туристической песочницы" с 1 июля. С 1 ноября порядок въезда на Пхукет для авиапассажиров, полностью вакцинированных от коронавируса, облегчили. Туроператоры спрогнозировали стоимость туров в Таиланд и Тунис

Прибывшие вакцинированные иностранные туристы пользуются свободой передвижения по острову и в пределах провинции Пхукет, к которой также относятся несколько соседних островов, но не имеют права покидать территорию провинции в первые семь дней пребывания, по прошествии которых, при отрицательных результатах ПЦР-теста по прибытии, они могут отправиться в любую провинцию Таиланда.

Из российских вакцин Таиланд пока признает только двухкомпонентный препарат "Спутник V". На момент возобновления авиасообщения с островом лица, привитые другими российскими вакцинами, могут быть приравнены к невакцинированным и направлены на 10-дневный карантин.

В ближайшем будущем возможен очередной пересмотр списка вакцин, привившись которыми можно въезжать в Таиланд по программе "песочницы" без карантина.

Первой российской авиакомпанией, возобновившей рейсы на Пхукет, стал Аэрофлот, который начал выполнять по два рейса Москва – Пхукет и Пхукет – Москва в неделю. Первый самолет Аэрофлота прибыл на тропический остров 6 ноября — после 19 месяцев полного отсутствия авиасообщения Пхукета с Россией — с 275 пассажирами на борту.

С 1 ноября россияне могут получить разрешение на въезд в Таиланд без подачи в посольство Таиланда комплекта документов на сертификат разрешения на въезд (СОЕ), вместо этого зарегистрировавшись и заполнив анкету в мобильном приложении Thailand Pass.

Помимо разрешения на въезд, туристу необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до вылета из российского аэропорта, и медицинский страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов с ковидным расширением.