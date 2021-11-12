МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Разрыв логистических цепочек в поставках электронных компонентов для автопромышленности будет нарастать, и связанных с этим проблем будет все больше, поэтому главным вопросом становится замещение импорта и переход на российские компоненты, заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Россияне больше не экономят на подготовке автомобилей к зиме

Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса и затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, "АвтоВАЗ" в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов.

"Про автоэлектронику… Становится уже очевидно, что разрыв логистических цепочек будет нарастать и проблемы будут становиться все больше и больше, речь идет о поставках компонентов. Поэтому вопрос перехода на российские компоненты наших отечественных сборщиков – это вопрос не просто государственной политики, а вопрос выживания и дальнейшего развития их собственного бизнеса", — сказал Шпак, выступая на "круглом столе" в Совете Федерации.

Замглавы Минцифры РФ Андрей Заренин в свою очередь отметил, что в России есть технологии, топологии, которые требуются для автокомпонентов, и заместить часть того, что производят зарубежные компании, можно, но проблема в том, что "эти компании поставляют сразу системами".

"АвтоВАЗ" в пятницу приостановил на один день производство на всех трех автосборочных линиях в связи с отсутствием электронных компонентов. Как прокомментировал РИА Новости представитель компании, "АвтоВАЗ" из-за мирового кризиса поставок электронных компонентов время от времени вынужден приостанавливать работу автосборочных линий, но остальные производства продолжают работу, однако рваный график производства пока будет сохраняться.