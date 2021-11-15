ДУБАЙ, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на автомобили Lada пока сохраняются на максимально умеренном уровне, за год машины бренда подорожали на 9-12% на фоне роста стоимости сырья и электронных комплектующих, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах авиасалона Dubai Airshow. "АвтоВАЗ" сократил продажи Lada в России

"Примерно на уровне конкурентов — 9-12%, в зависимости от моделей. Мы не можем увеличить стоимость сразу всех моделей, потому что мы тогда будем неконкурентоспособны… Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье — сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. "АвтоВАЗу" удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне", — сказал он, отвечая на вопрос о росте цен на автомобили Lada за год.

В последний раз автопроизводитель поднимал цены в конце октября, это стало их шестым повышением за год. Как правило, ценники корректируются на 1-1,5%.

Чемезов также не исключил дальнейшего повышения цен на автомобили Lada до конца года. По словам главы "Ростеха", все будет зависеть от конъюнктуры рынка. "Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada. К тому же мы внимательно смотрим за ценами наших конкурентов", — добавил он, отметив, что по качествам и характеристикам наши машины не уступают иностранным.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Компанией владеет СП Renault и "Ростеха" — Alliance Rostec Auto B. V. (зарегистрирована в голландском офшоре). Сейчас порядка 32% в СП принадлежит "Ростеху", оставшиеся 68% — французской стороне.