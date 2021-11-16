МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Три четверти непродовольственных товаров, продающихся в российских магазинах — импортного производства, наибольшая доля импорта — среди игрушек и автозапчастей, говорится в исследовании ВШЭ по оценке таких товаров в розничной торговле России, которое есть у РИА Новости. Экономист назвал пять товаров, которые подорожают к Новому году

Из расчетов были исключены продовольственные товары, автомобили и топливо.

"Результаты показывают, что в настоящее время доля импорта на российском рынке товаров повседневного спроса составляет около 75%. За последние 5 лет этот показатель оставался довольно устойчивым и практически не изменился. Наиболее высокой доля импорта остается в структуре розничных продаж автозапчастей, детских игр и игрушек (свыше 90%), а также одежды и обуви (80-90%)", — отмечают авторы исследования.

При этом доля импорта в розничных продажах одежды несколько уменьшилась — с 86,1% в 2017 году до 82% в первом полугодии 2021 года.

В меньшей степени от импорта зависят продажи спорттоваров (48%), бытовой химии и косметики (57%), а также товаров для дома. Хотя даже в этих категориях с 2017 года наблюдается незначительный, но стабильный рост доли импорта, указывается в исследовании.

"Несмотря на разрыв логистических и товарных цепочек, вызванных пандемией коронавируса, доля импорта в российской непродовольственной рознице не уменьшилась, а в 2020 году даже несколько увеличилась по сравнению с 2019 годом – до 75,8% с 73,5%", — констатируют в ВШЭ.

"Подобные результаты имеют важное значение с точки зрения экономической политики. К примеру, в настоящее время обсуждается вопрос снижения порога беспошлинного лимита в трансграничной интернет-торговле. Снижение лимита улучшит конкурентные позиции внутреннего ритейла, товарные ресурсы которого также формирует преимущественно импорт, но не изменит структуру розницы в пользу отечественного производителя, лишь приведет к росту цен для конечных потребителей", — считает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов.

По его словам, большие объемы импорта в рознице обусловлены структурными факторами, ограниченными возможностями внутреннего производства, а также особенностями потребительских предпочтений россиян. Однако косвенным следствием является то, что изменение условий импорта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты беспошлинного ввоза и прочее) оказывают сильное влияние на конечные цены и могут стать важным фактором инфляционного давления.