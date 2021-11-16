МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества показало, что отказаться от традиционного мяса ни при каких условиях не смогут 39% россиян, следует из материалов организации. Путин призвал не допустить роста цен на мясо

Исследование охватило восемь федеральных округов, в нем участвовало 1200 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. "О своей неготовности отказаться от традиционного мяса ни при каких условиях заявили 39% покупателей. Из них больше половины (56%) — люди старше 55 лет. Среди молодежи от 18 до 24 лет таких гораздо меньше — только 19%", — говорится в сообщении.

Эксперты указывают, что 61% покупателей в теории готовы отказаться от традиционного мяса в пользу его растительного аналога, но только при соблюдении нескольких условий. "Охотнее всего пробовать растительное мясо готова молодежь от 18 до 24 лет. Наоборот, настороженно относятся к таким продуктам люди старшего поколения — от 55 лет", — пишет Роскачество.

Условий, при которых покупатели готовы отказаться от традиционного мяса, несколько, при этом больше всего волнует соблюдение требований безопасности: так, 37% заявили, что готовы перейти на растительное мясо, если будут уверены в безопасности такого продукта. Многим также важно соответствие вкуса и пищевой ценности такого продукта обычному мясу.

"22% готовы перейти на растительное мясо, если его стоимость будет ниже обычного, а 10% — при установлении равной с обычным мясом цены", — указывают эксперты.