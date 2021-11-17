МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Подготовка автомобиля к зимнему сезону в России в этом году подорожала на 19% по сравнению с прошлым годом и в среднем обойдется в 20,6 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в сервисах "СберАвто" и "Чек Индекс" (оба входят в экосистему Сбербанка). Какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав

По данным компаний, услуги шиномонтажа в среднем обойдутся в 1 320 рублей, а сам комплект зимних шин — в 16 152 рубля. Незамерзающая жидкость в объеме пять литров стоит в среднем 249 рублей, щетки стеклоочистителя — 853 рубля.

Авто в преддверии зимнего сезона нужно укомплектовать аксессуарами, которые помогут водителям в условиях снегопада: лопатой для авто, средняя стоимость которой в ноябре составила 780 рублей, буксировочным тросом (820 рублей) и щеткой-скребком (432 рубля).

"Если учитывать такой набор автотоваров и услуг в качестве минимального набора для подготовки машины к зиме, средний чек расходов составляет 20 606 рублей, на 19% выше, чем в прошлом году. Если учитывать набор автотоваров и услуг без затрат на зимние шины, средний чек расходов составляет 4 454 рубля, что на 15% выше, чем в прошлом году", — подсчитали аналитики.

Для того, чтобы снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций во время зимних поездок, специалисты "СберАвто" рекомендуют еще до начала сезона убедиться, что автомобиль подготовлен к зиме — удостовериться в пригодности имеющейся зимней резины или приобрести новую, заблаговременно залить "незамерзайку" и, если нужно, произвести замену масла.

Кроме того, автомобилистам рекомендуется в зимний период по ходу движения не превышать скорость и держать увеличенную дистанцию, а также осуществлять все маневры плавно.