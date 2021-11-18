МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Газпром нефть" сохраняет прогноз по капитальным вложениям в 2021 году на уровне 450 миллиардов рублей, сообщил член правления, заместитель гендиректора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"В целом наш ориентир на этот год, который мы озвучили, 450 плюс-минус, мы его сохраняем. Поэтому следует ожидать определенного роста инвестиций в четвертом квартале относительно третьего", — сказал он во время телефонной конференции по финансовым и операционным результатам компании.

Янкевич также сообщил, что свободные добычные мощности "Газпром нефти" к концу года будут почти на нуле, далее планируется наращивать бурение.

"Сейчас их практически не осталось, и к концу года они будут практически нулевые — вот эти вот свободные мощности. И дальше мы будем наращивать наши геолого-технические мероприятия (ГТМ) и бурение, если мы будем видеть возможности для дальнейшего роста, к чему мы… готовимся", — сказал Янкевич в ходе телефонной конференции компании.