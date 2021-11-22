МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк сообщил, что приобрел 100% в сервисе FuelUp, который можно использовать для оплаты онлайн заправки на АЗС, на его базе создаст комплексную топливную платформу и интегрирует ее в свою экосистему. Суд не перевел в закрытый режим слушания по иску "Тинькофф" к "билайну"

"Банк намерен развивать собственную топливную платформу для корпоративных и частных клиентов, которая будет полностью интегрирована в экосистему Сбера", — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что собственная топливная платформа позволит улучшить существующие и создать новые онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС и предоставит партнерам "Сбера" на розничном топливном рынке инструменты для привлечения клиентов. Сервисы топливной платформы также помогут в реализации планов многих компаний экосистемы "Сбера", добавили в банке.

"Комплексная топливная платформа Сбера будет создана на базе агрегатора FuelUp, в котором банк приобрел 100% доли. Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы Сбера", — отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сервис FuelUp – это агрегатор АЗС, позволяющий оплатить через мобильное приложение заправку личного и корпоративного транспорта, без похода на кассу. Приложение подскажет лучшие цены на топливо и ближайшие АЗС, поможет сделать заказ и оплатить топливо онлайн. К сервису уже подключено более чем 3 тысячи АЗС в России целого ряда сетей.