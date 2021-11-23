МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) поддерживает продление нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, отказ от этой меры может привести к замедлению роста доли электрокаров в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединения. Стало известно, от чего будет зависеть популярность электромобилей

"Поддерживаем продление нулевой пошлины, так как это новый этап развития автомобиля. В России полным ходом строят инфраструктуру для электромобилей, но при этом пока их можно только ввозить. Поэтому отмена нулевой пошлины может замедлить рост доли электромобилей в автопарке страны", — отметили в РОАД.

В начале ноября за продление нулевой пошлины также выступили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В организации пояснили, что отказ в противном случае, приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж.

В свою очередь в Минпромторге РФ наоборот — призывают отказаться от продления нулевой ставки на ввоз электромобилей. "Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России", — сообщили в министерстве.

В Минпромторге также напомнили о недавнем утверждении концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ до 2030 года. "Крупнейшие мировые автопроизводители рассматривают РФ как площадку для реализации инвестиционных проектов в области электродвижения, предусматривающих проведение НИОКР, создание собственной компонентной базы, модернизацию и увеличение… мощностей по производству конкурентного отечественного экологически чистого транспорта", — аргументировали свою позицию в министерстве.

Пошлина на ввоз электрокаров в Россию и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года. В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года. Совет ЕЭК на заседании 29 октября уже рассмотрел вопрос продления нулевой пошлины до 2024 года, однако итоги совещания обнародованы не были.