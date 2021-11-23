МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Московский метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт с ООО "Торговый дом СТМ" (ГК "Синара-Транспортные Машины") на поставку трамвайных вагонов для нужд "Мосгортранса" и их последующее обслуживание в течение 30 лет. Соответствующее решение опубликовано на сайте госзакупок. Очки и маски не помешают системе Face Pay в метро Москвы

В качестве причины называется то, что поставщик не исполнил предусмотренное контрактом обязательство по поставкам. Согласно этому документу, до конца ноября этого года Москва должна была получить 30 вагонов, однако по факту был доставлен лишь один. Согласно условиям контракта, заказчик потребовал расторгнуть договор и вернуть аванс в размере 257,2 млн рублей в срок до 15 декабря этого года.

Контракт на поставку 90 трамвайных вагонов для нужд "Москортранса" СТМ заключил осенью 2020 года. Контракт стоимостью свыше 11 млрд рублей предусматривал поставку вагонов на 4,6 млрд рублей и услуги по их обслуживанию на 6,4 млрд рублей.

Изначально в контракте было прописано, что поставлять в Москву будут вагоны модели 71-415 "Уралтрансмаша" (входит в УВЗ), а СТМ будет осуществлять финальную подготовку. Однако в январе этого года стало известно, что поставлять трамваи в Москву будет УКВЗ, входящий в состав Роскосмоса. В начале сентября в столицу прибыл первый трамвай серии 71-628М.