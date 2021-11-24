МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Вождение при сумеречном освещении тяжело для любого человека, и в этих условиях следует особенно внимательно относиться к собственному состоянию и состоянию технических средств автомобиля, рассказал в эфире радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Не по запаху. Как отличить поддельную "незамерзайку"

Световой день к концу осени становится настолько коротким, что многие водители практически постоянно находятся за рулем либо в темное время суток, либо в сумерках – перед восходом солнца или сразу после заката.

"Однозначно это тяжелое время для всех водителей – у кого-то зрение плохое, у кого-то опыт отсутствует, это проблема не индивидуальная. Отсутствие достаточного освещения в утренние часы может приводить к более сонному состоянию, в вечерние часы из-за этого может быть тяжелее сконцентрироваться", – отметил эксперт.

Канаев посоветовал, как можно сделать вождение в сумерках более безопасным.

"В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть пять-десять минут", – сказал он.

Начинающим водителям особенно важно контролировать скоростной режим и не торопиться в тот период, когда рассветает или вечереет. По словам эксперта, в сумерках можно не заметить какие-то предметы на дороге, поэтому человеку за рулем стоит быть предельно внимательным.