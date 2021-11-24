МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский автомобиль УАЗ "Пикап" планируется представить в США в марте следующего года, на модель уже фиксируется спрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Соллерс авто". "Автоваз" запустит производство обновленной Lada Vesta весной

"В марте 2022 года мы также намерены представить пикап 4x4 Pickup. После этого планируем размещать заказы на производство автомобилей у Ульяновского автозавода для наших дилеров. Говорить о планах продаж пока преждевременно, но спрос говорит сам за себя", — рассказал представитель компании.

На прошлой неделе на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал УАЗ "Патриот", вызвав ажиотаж. В течение первых 24 часов компания Bremach — официальный дистрибьютор УАЗ в США — получила 136 полностью предоплаченных предзаказов, включая налоги, на общую сумму 3,8 миллиона долларов.

Группа "Соллерс авто" — один из ведущих российских автопроизводителей, работающий в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ. Основной владелец группы — Вадим Швецов, которому принадлежит 73,3% уставного капитала через "Соллерс Груп".