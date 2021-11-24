МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Примерно 200 тысяч российских туристов, которые купили туры до пандемии и не реализовали их, могут остаться без денег – у туроператоров нет возможности возместить средства или продукт до конца 2021 года, как требует постановление правительства, заявила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Правительством в прошлом году было принято постановление №1073. Документ дает гражданам возможность получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. АТОР оценила значение возобновления авиасообщения с рядом стран

Если же путешественник отказался от равнозначного продукта, туроператоры должны вернуть покупателю средства до конца 2021 года.

Ранее представители туротрасли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до мая 2023 года.

"По оценке наших аналитиков, на 70% обязательства выполнены. По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиардов рублей, а сейчас этот объем составляет 7 миллиардов рублей. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей и примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег и равнозначного продукта", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что эта ситуация может негативно повлиять на рынок. По словам Ломидзе, одной из причин является несравнимое с допандемийным временем количество открытых для россиян стран.

"Это 15-20% от того ассортимента, который предлагался туристам в 2019 году, тогда было открыто больше 100 стран", — пояснила глава АТОР.

"За эти полтора года более 70% обязательств были выполнены в той или иной степени: либо деньгами, либо турами. Осталось порядка 28-30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 28% не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возмещать средства всем туристам, которые не могут поехать в купленные когда-то туры. Если постановление не будет продлено, то рынок остановится", — заключила она.