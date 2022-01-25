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США сократили срок лицензии группы "ГАЗ" из-за ситуации вокруг Украины
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Минфин США сократил срок действия лицензий российской группы "ГАЗ" до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины. "Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые... ПРАЙМ, 25.01.2022
авто, бизнес, новости, газ, сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Минфин США сократил срок действия лицензий российской группы "ГАЗ" до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины.
"Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче — 90 дней", — сообщает сайт ведомства.
США ввели санкции против группы "ГАЗ" в прошлом апреле, но выпустили с тех пор несколько лицензий, позволяющих инвесторам из США продолжать ограниченное взаимодействие с российским авторынком.