ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Минфин США сократил срок действия лицензий российской группы "ГАЗ" до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины. В США назвали эффективное "средство сдерживания" России

"Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче — 90 дней", — сообщает сайт ведомства.

США ввели санкции против группы "ГАЗ" в прошлом апреле, но выпустили с тех пор несколько лицензий, позволяющих инвесторам из США продолжать ограниченное взаимодействие с российским авторынком.