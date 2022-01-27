МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ростуризм прорабатывает запуск чартеров на Дальний Восток в летнем сезоне, заявила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. Чартерные рейсы на Камчатку и в Якутию планируются уже в этом году

"Что касается новых направлений, то мы с рядом туроператоров смотрим в сторону расширения чартеров на Дальний Восток, в том числе по части межрегиональных перелетов между дальневосточными регионами", — сказала Догузова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли в 2022 году новые чартерные направления по России.

Она отметила, что в весенне-летнем сезоне продолжатся чартерные цепочки в Тюмень, Казань, на Байкал и Сахалин. Глава ведомства заверила, что работа в плане расширения направлений продолжится и, совместно с бизнесом, ведомство намерено ломать "стереотипы об отдыхе в России".

"Пару лет назад слово чартер применительно к России могло вызвать только некую улыбку. Чартеры это всегда было про заграницу и массовые направления. А тут мы начали запускать чартеры и не в Сочи или Крым, не в те направления, которые раскручены, куда и так ездят люди. Мы запускаем чартеры и начинаем формировать спрос в те направления, которые пока не ассоциируются с массовым спросом и не так популярны как пляжный отдых. Да, некоторые направления с туризмом еще год назад вообще не ассоциировались", — сказала она.

В свою очередь, гендиректор туроператора "TUI Россия" Тарас Демура сообщил, что компания с прошлого года наладила чартерные программы в семь регионов России – Бурятию, Сахалин, Мурманскую, Кемеровскую и Тюменскую области, Татарстан и Карелию.

"В настоящее время мы уже прорабатываем с партнерами чартерные программы по России на весенне-летний сезон. Есть решение о продолжении программ в Тюмень, Казань и Карелию на весну, эти программы будут готовы уже в феврале. Будем летать летом в Бурятию, на Байкал и на Сахалин. Прорабатываем возможность постановки чартеров и в другие регионы", — указал он.

Программа субсидирования чартерных рейсов была запущена в 2021 году. Ростуризм субсидирует туроператорам половину стоимости фрахта судна, которые они ставят по внутренним направлениям. В прошлом году чартерные рейсы были поставлены по 10 направлениям. Благодаря программе туристы имеют возможность в 2,5 раза дешевле путешествовать по России и экономить время на поиске мест размещения, так как в программу включены перелет, трансфер, проживание и экскурсии. Помимо этого, жители регионов, куда прибывает чартерный рейс, могут отправиться по этой же программе в Москву.