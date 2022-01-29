МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мособлдума направила в Госдуму инициативу по передаче права региональным властям эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сейчас это могут делать только инспекторы ГИБДД, говорится на сайте областной думы.

"Мособлдума направила в Госдуму закинициативу, согласно которой органы власти смогут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Сейчас это могут делать только сотрудники ГИБДД", — сказано в публикации. Власти планируют обновить 100% автобусов в городах России к 2030 году

От жителей региона часто поступают жалобы на неправильную парковку, уточнили в пресс-службе.

Сейчас практика эвакуации машин властями существует в Москве и Санкт-Петербурге.

"Такое решение позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, оперативно реагировать на нарушения, и как итог — будет способствовать комфортной городской среде", — добавили в публикации.