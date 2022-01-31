МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил в интервью РИА Новости, что решение о снижении скорости на улицах в центре города власти будут принимать точечно в зависимости от загрузки. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос за 11 месяцев 2021 года

Он отметил, что почти 40% ДТП в столице, где страдают как водители, так и пешеходы, происходят из-за превышения скоростного режима.

По его мнению, снижение скорости позволит решить эту проблему.

"Сейчас мы каждую улицу рассматриваем отдельно, и по каждой улице совместно с ГИБДД города Москвы принимаем решение о том, какая скорость там должна быть", — сказал он.

Лискутов считает, что там, где улицы с минимальным движением машин и много пешеходов, разумно снизить скорость до уже проверенной практикой многих мегаполисов в мире отметки в 30 километров в час, а там, где движение более интенсивное, можно установить и более высокую скорость, например, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях.

Заммэра Москвы также заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости — вопрос сокращения смертности на дорогах, а не количества штрафов. Он считает, что Россия осталась одной из немногих стран в мире, где порог скорости — плюс 20 километров в час, при том, что все приборы, камеры фотовидеофиксации настроены на 3-4 километра в час.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.