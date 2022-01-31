МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Апартаменты массового сегмента в Москве в 2021 году подорожали на 29% — 249,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении риелторской компании "Метриум". Инвестиции в коммерческую недвижимость России установили рекорд

По данным компании, за квартал "квадрат" в этом сегменте подорожал на 3,5%, за шесть месяцев — на 4,5%.

В бизнес-классе за 12 месяцев цены на апартаменты выросли на 32,7% — до 345,8 тысячи рублей за "квадрат". За квартал цены понизились на 0,6%, за полгода — выросли на 15,1%, указывается в пресс-релизе.

"В целом динамика средневзвешенной цены квадратного метра на апартаменты не уступает росту цен на квартиры и даже превышает его: в массовом сегменте квартир наблюдался прирост на 26,8% за год, в бизнес-классе — на 21,3%", — отмечается в сообщении.

На первое место по объему экспозиции апартаментов в 2021 году вышел юго-восточны округ столицы, в нем сосредоточена четверть всех предложений (25%). В прошлом году в округе было сосредоточено меньше всего предложений — всего 3,7%. Также в тройку лидеров вошли восток (17,4%) и запад (14,1%) Москвы, указывается в сообщении.

В структуре предложения, по подсчетам компании, по-прежнему больше половины экспозиции занимают лоты бизнес-класса, их доля за год осталась примерно на прежнем уровне (56,8%, +1,6 процентных пункта). При этом выросла доля апартаментов эконом-класса (7,7%, +6,3 процентных пункта) и уменьшилась доля предложений в проектах комфорт-класса (35,5%, — 7,9 процентных пункта).

"Слухи о возможном запрете на реализацию апарт-комплексов и ограничениях при получении исходно-разрешительной документации стимулировали девелоперов активнее запускать новые проекты. В 2021 году стартовали продажи 25 новых комплексов, тогда как в прошлом году на рынок вышли 14 новинок. В 2022 году апартаменты, скорее всего, сохранят свою привлекательность для покупателей в качестве рациональной альтернативы заметно подорожавшим квартирам", — добавляется в сообщении "Метриума".