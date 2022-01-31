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Россияне заняли первое место среди туристов, посетивших Турцию
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. Министерство туризма Турции сообщило в понедельник в пресс-релизе на своем сайте, что наибольшее число туристов в 2021 году, прибывших в Турцию, было из России. Отмечается, что... ПРАЙМ, 31.01.2022
бизнес, новости, туризм, туризм, турция, россияне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 31 янв — ПРАЙМ. Министерство туризма Турции сообщило в понедельник в пресс-релизе на своем сайте, что наибольшее число туристов в 2021 году, прибывших в Турцию, было из России.
Отмечается, что с января по декабрь 2021 года из РФ прибыли 4 миллиона 694 тысячи 422 туриста и по сравнению с 2020 годом показатель вырос на 120%.
Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия — более 3 млн туристов, и Украина — более 2 млн.
Всего, по данным министерства, Турцию в 2021 году посетили более 30,3 миллиона граждан, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88%.
По данным Статистического бюро Турции, обнародованным также в понедельник, доходы от туризма составили более 24,4 миллиарда долларов, в среднем турист тратил за поездку порядка 834 долларов.