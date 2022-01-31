КАИР, 31 янв — ПРАЙМ. Министерство туризма Турции сообщило в понедельник в пресс-релизе на своем сайте, что наибольшее число туристов в 2021 году, прибывших в Турцию, было из России. В АТОР рассказали, что мешает россиянам поехать за границу летом

Отмечается, что с января по декабрь 2021 года из РФ прибыли 4 миллиона 694 тысячи 422 туриста и по сравнению с 2020 годом показатель вырос на 120%.

Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия — более 3 млн туристов, и Украина — более 2 млн.

Всего, по данным министерства, Турцию в 2021 году посетили более 30,3 миллиона граждан, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88%.

По данным Статистического бюро Турции, обнародованным также в понедельник, доходы от туризма составили более 24,4 миллиарда долларов, в среднем турист тратил за поездку порядка 834 долларов.