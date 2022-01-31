МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE), купит разработчика игр Bungie за 3,6 миллиарда долларов, сообщается в релизе SIE. Мосбиржа в 2024 году запустит индекс технологических компаний

"Sony Interactive Entertainment LLC (SIE) сегодня объявила о том, что заключила окончательное соглашение о приобретении Bungie, Inc. (Bungie)", — говорится в сообщении.

Сумма сделки составляет 3,6 миллиарда долларов. В релизе отмечается, что Bungie будет независимой дочерней компанией SIE.

Sony — японская многопрофильная корпорация, основанная в 1946 году. Специализируется на выпуске электроники, владеет звукозаписывающими студиями и киностудиями, оказывает финансовые услуги. Sony Interactive Entertainment — дочерняя компания Sony, основанная в 1993 году, занимается разработкой и изданием видеоигр, владеет брендом PlayStation.

Bungie — американский разработчик видеоигр, компания основана в 1991 году. Владеет франшизами Halo и Destiny. Штат компании составляет более 900 человек.