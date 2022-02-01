Спикер Госдумы провел опрос о снижении нештрафуемого порога скорости
Вячеслав Володин опросил своих подписчиков Telegram-канале о снижении нештрафуемого порога скорости
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опросил подписчиков своего Telegram-канала о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах. Результаты опроса показали, что из более 44 тысяч проголосовавших против нововведений выступили 78%, а поддержали только 22%.
Ранее Володин заявил, что норма о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч не имеет под собой серьезных оснований и расчетов, это повлечет за собой повышение коррупции.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сказал РИА Новости, что снижение нештрафуемого порога позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%.