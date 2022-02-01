МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Daimler AG сменит название на Mercedes-Benz Group AG, говорится в пресс-релизе компании. Mercedes-Benz отзывает в России более тысячи автомобилей

"Daimler AG станет Mercedes-Benz Group AG. После успешного дебюта Daimler Truck на фондовом рынке новое название подчеркивает новое отношение компании к автомобильному бизнесу", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что в ходе переименования Daimler AG в Mercedes-Benz Group AG биржевой символ компании также меняется с "DAI" на "MBG". Больше никаких изменений для акционеров не будет. Акции Mercedes-Benz Group AG останутся в списке немецкого фондового индекса DAX.

"Переименование в Mercedes-Benz Group AG подчеркивает нашу обновленную стратегию… Мы хотим продолжить наследие наших основателей, взяв на себя инициативу в области электромобилей и программного обеспечения для автомобилей", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Ола Каллениуса Mercedes-Benz Group AG (Ola Kаllenius).

Наряду с ребрендингом материнской компании, Daimler Mobility AG (глобальный поставщик финансовых и мобильных услуг группы) также станет Mercedes-Benz Mobility AG.

Mercedes-Benz Group по-прежнему владеет миноритарным пакетом акций Daimler Truck Holding AG в размере 35%.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании составляет 289,28 тысячи человек.