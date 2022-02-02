МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Кондиционер в машине нужно включать и зимой, так как он делает воздух сухим и тем самым предотвращает запотевание окон, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт Владимир Соловьев. Водителям объяснили, когда дешевый бензин лучше дорогого

Он напомнил, что система климат-контроля способна как понижать, так и повышать температуру в салоне.

"В машине кондиционер, или климат-контроль, должен работать и зимой, и летом. Дело в том, что эта система не только понижает температуру в жаркую погоду летом и повышает ее зимой, но и осушает воздух. Если воздух будет сухим, то у вас не будет испарины на лобовом и боковых стеклах, у вас будет чистый обзор", – пояснил он.

Кроме того, повышенная влажность воздуха в салоне делает руль более скользким, что также влияет на безопасность движения.

"Также зимой снег налипает на ноги и попадает в машину. При увеличении температуры во время движения он превращается в воду и повышает влажность. Если у вас будет высокая влажность, то руль может стать скользким. Это будет неприятно и небезопасно. Эту избыточную влажность тоже может нейтрализовать кондиционер, поэтому его лучше не выключать", – отметил Соловьев.