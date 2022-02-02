МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 года поднялась почти в 1,6 раза к предыдущему году и составила 10,019 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Alphabet в 2021 году подскочила в 1,8 раза

Разводненная прибыль на акцию составила 6,7 доллара против 4,33 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта выросла на 3,7% — до 127,004 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания сократила чистую прибыль в 1,6 раза, до 1,741 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,16 доллара против 1,93 доллара год назад, скорректированная прибыль — 1,35 доллара при прогнозе в 1,13 доллара. Выручка снизилась на 10,5% — до 33,584 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку в 35,2 миллиарда.

Продажи компании за 2021 год составили 6,291 миллиона машин, снизившись на 7,8% в годовом выражении. В США было продано 2,218 миллиона автомобилей, что на 12,9% ниже показателя предыдущего года. Продажи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки сократились на 3,1% — до 3,323 миллиона автомобилей.

Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам текущего года составит 6,25-7,25 доллара, чистая прибыль — 9,4-10,8 миллиарда долларов. На предварительных торгах акции дорожают на 1%.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).