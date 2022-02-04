МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию, по итогам 2021 года составила 17,937 миллиарда долларов против убытка в 1,279 миллиарда долларов в 2020 году, следует из отчетности компании. Акции Amazon подскочили в цене на 18% после выхода сильной отчетности

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 4,45 доллара против убытка в 0,32 доллара по итогам 2020 года. Выручка Ford выросла на 7%, до 136,341 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Ford за четвертый квартал составила 12,282 миллиарда долларов против убытка в 2,788 миллиарда за аналогичный период 2020 года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,03 доллара против убытка годом ранее в 0,7 доллара. Выручка за эти три месяца сократилась на 5% к прошлому году, до 37,7 миллиарда долларов.

Компания полагает, что в 2022 году выручка от продаж в Северной Америке значительно увеличится. Также Ford ожидает роста цен на автомобили ввиду удорожания материалов. Показатели за первый квартал этого года будут ниже уровней годичной давности из-за коронавирусных ограничений и дефицита полупроводников.

Акции компании после закрытия основных торгов дешевеют на 3,4%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.