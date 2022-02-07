МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Автомобилисты в Москве смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках", сообщается в Telegram-канале ГИБДД столицы. Выдача автокредитов в России впервые превысила триллион рублей

"Мы на системной основе выявляем участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения, так называемые "дорожные ловушки"… Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения", — говорится в сообщении.

При выявлении таких мест, ведомством вместе с дорожными службами будут вноситься изменения в схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.

"Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — говорится в сообщении.

Организаторами проекта стали ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор".