МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей класса люкс в России по итогам 2021 года упали на 16%, до 931 штуки, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"В России стали меньше покупать новых машин сегмента luxury. … Так, в 2021 году жители нашей страны приобрели 931 новый автомобиль, относящийся к люксовому сегменту. Это на 16% меньше, чем годом ранее", — отметили в агентстве, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

Самым популярным люксовым брендом в России в 2021 году стал Bentley, продажи марки выросли на 9%, до 326 машин. На втором месте — Rolls-Royce (261 автомобиль, +31%), замыкает ТОП-3 итальянская Lamborghini (174 автомобиля, +25%). "Показатели остальных брендов сегмента Luxury выглядят следующим образом: Mercedes-Benz Maybach S-Class – 66 штук (-83%), Ferrari – 55 штук (+90%), Aston Martin – 44 штуки (рост в 4,9 раза), Maserati – 5 штук (-90%)", — уточнили в агентстве.

В модельном рейтинге люксового сегмента тоже лидирует представитель Bentley – внедорожник Bentayga (146 проданных машин). Второе место занял кроссовер Lamborghini Urus (146 машин), а третье – внедорожник Rolls-Royce Cullinan (136 машин). Результаты других люксовых моделей составили меньше сотни, пояснили в "Автостате".