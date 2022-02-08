МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. по итогам 2021 года выросла в 2,4 раза, до 21,979 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности этой американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 3,85 доллара против 1,63 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года при этом увеличилась вдвое, до 81,288 миллиарда долларов. Выручка Pfizer от продажи вакцин в 2021 году составила 13,914 миллиарда долларов против 2 миллиардов в 2020 году.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 3,393 миллиарда долларов, что в 4 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,59 доллара против прибыль в 0,15 доллара в четвертом квартале 2020 года. А квартальная выручка Pfizer выросла в 2 раза до 23,838 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 24,16 миллиарда долларов.

По итогам текущего года компания планирует получить выручку в размере 98-102 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет 6,35-6,55 доллара.

Pfizer ожидает, что выручка от разработанной совместно с BioNTech вакцины от COVID-19 в 2022 году составит 32 миллиарда долларов. Это также включает в себя контракты на поставки в 2022-2023 фингоду, которые были подписаны в конце января. Выручка от препарата Paxlovid против коронавируса в текущем году прогнозируется на уровне 22 миллиарда долларов.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.