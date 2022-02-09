МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутрироссийских чартерных рейсов, в 2022 году на эти цели направят 1,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. Путин оценил работу гражданской авиации в разгар пандемии COVID

"В 2022 году туроператорам будут предоставлены субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных рейсов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин… В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была введена в 2021 году. С ее помощью компании могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь эта мера станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно. В релизе добавляется, что постановление — часть реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

На заседании правительства в начале февраля Мишустин отмечал, что туристическая отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией, и нуждается в поддержке со стороны государства. Он также выражал надежду на то, что цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными, а граждане воспользуются возможностями для путешествий по стране.

Благодаря этим субсидиям стоимость поездки для туристов снижается в 1,5-2 раза, сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова.