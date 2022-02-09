МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в 2021 году выросли на 12,6% в годовом выражении, до 18,4 тысяч штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Эксперты выяснили, где в России покупают самые доступные автомобили

"В 2021 году россияне приобрели 18,4 тыс. новых мотоциклов, что на 12,6% больше, чем годом ранее… Таким образом, рынок новой мототехники в нашей стране растет уже четвертый год подряд, т.е. начиная с 2018-го", — подсчитали в агентстве.

По данным "Автостата", в 2021 году россияне чаще всего покупали мототехнику китайских марок (5,9 тысяч штук, +1%), на втором месте — немецкие мотоциклы (2,8 тысяч штук, +28%), замыкают ТОП-3 — японские (2,6 тысяч штук, +15%).

"Отметим еще мотоциклы из Индии, которые в прошлом году разошлись тиражом в 2,4 тыс. штук, показав рост на 29%. Показатели мототехники из других стран оказались менее 2 тыс. единиц", — уточнили эксперты.