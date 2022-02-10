МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Автомобильный аккумулятор нуждается в периодической замене примерно раз в три-четыре года — именно столько он "живет" в российском климате, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Водителей предупредили о штрафе за летнюю "запаску" в багажнике зимой

По его словам, это необходимо из-за деградации пластин. Как следствие, аккумулятор может в холодную погоду разряжаться гораздо быстрее. "Этот процесс начинается уже на втором или третьем году жизни аккумулятора, причем у всех производителей, независимо от цены этого изделия", – объяснил он.

Эксперт советует менять аккумулятор при первых признаках падения уровня заряда, чтобы отказ техники не стал проблемой в критический момент.

"Ключевая проблема зимой, что аккумулятор не дает завести автомобиль с одного оборота. Если на морозе у вас стала плохо заводиться машина, то лучше поменять аккумулятор. Не стоит ждать того, что в критической ситуации вы не сможете завести автомобиль. Аккумулятор относится к тем устройствам, на которых нельзя экономить. Его надо менять сразу, когда возникает такая необходимость", – отметил Шапарин.

При желании сэкономить можно снимать аккумулятор с машины при длительном простое, особенно зимой, чтобы продлить срок его службы.

"Если предполагается, что автомобиль долго простоит на улице зимой, то я бы предложил аккумулятор из машины вынуть, если это возможно", — посоветовал Шапарин. Аккумулятор следует отнести домой, а перед поездкой зарядить с помощью специального устройства, которое можно подключить к обычной розетке.