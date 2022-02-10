МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Камаз" начал продажи своей новинки — малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя. Эксперты выяснили, где в России покупают самые доступные автомобили

"Стартовали продажи автомобилей "Компас" — сообщила компания. Она уточнила, что первые автомобили полной массой 9,5 тонны со шторным механизмом открытия тента уже поступили дилерам Приволжского федерального округа: "Автолидер-Северу" и "Камавтокомплект-Ижевску".

В "Камазе" напомнили, что проект "Компас" стартует с двух моделей: "Компас-9" полной массой 9,5 тонны и "Компас-12" – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, они предназначены для работы в городе и пригороде, а также могут применяться в междугородних перевозках.

Во втором полугодии 2022 года компания планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель линейки — "Компас-5" — полной массой 5,5 тонны.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).