МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Автотор" и немецкий концерн BMW подписали контракт о продлении выпуска автомобилей этой марки на мощностях российского холдинга до 2028 года, проект предполагает расширение производства и углубление локализации, сообщил "Автотор". Daimler AG сменит название на Mercedes-Benz Group AG

"На основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года продолжение сотрудничества "Автотор" и концерна BMW предполагает реализацию проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу – сварка, окраска, сборка", — говорится в сообщении.

"На новых производственных мощностях, созданных на заводе "Автотор" для обеспечения необходимых технических требований, предполагается производство наиболее востребованных на российском рынке моделей BMW: BMW X5, BMW X6, BMW X7 и BMW 5 серии", — добавили в холдинге.

Как отметила гендиректор "BMW Group России" Ирина Шрамко, развитие локального производства с учетом ключевых требований госрегулирования российской автомобильной промышленности укрепит позиции для долгосрочного присутствия компании на российском рынке. Предыдущий контракт "Автотора" с BMW истекал в марте 2022 года, и немецкий автоконцерн рассматривал возможность строительства в РФ своего завода.

По словам гендиректора "Автотора" Руслана Садыкова, продолжение сотрудничества с BMW внесет большой вклад в инвестиционную программу холдинга в рамках недавно подписанного дополнительного соглашения к специальному инвестиционному контракту. Кроме того, привносимые в проект BMW новейшие технологии и передовые практики управления производством будут способствовать развитию новых технологических компетенций в стране.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает более 40 моделей автомобилей BMW, KIA, Hyundai.