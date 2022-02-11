МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2021 году составила рекордные для нее 883 миллиарда рублей против 132 миллиардов рублей годом ранее, сообщила компания. "Роснефть" нарастила добычу нефти и газа в 2021 году

Показатель EBITDA "Роснефти" по МСФО в 2021 году вырос почти вдвое — также до исторического максимума — и составил 2,33 триллиона рублей.

"На фоне восстановления мировой экономики компания по итогам 2021 года получила рекордные финансовые показатели. Благодаря усилиям менеджмента и благоприятной внешней конъюнктуре, "Роснефть" достигла максимальных значений показателей EBITDA и чистой прибыли за всю историю компании", — прокомментировал итоги года глава компании Игорь Сечин, слова которого приведены в релизе "Роснефти".

"Учитывая приверженность компании дивидендной политике, прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов. Это в полной мере соответствует целям стратегии компании по увеличению выплат акционерам и росту доходности акций", — добавил он.

Кроме того, в прошлом году компания сократила сумму чистого финансового долга по МСФО на 5,5 миллиарда долларов.

"Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила за 2021 год снизить сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 5,5 миллиарда долларов. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись практически в 2 раза с начала года", — говорится в сообщении.

Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в 2021 году вырос практически в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 1,044 триллиона рублей.