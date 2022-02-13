МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Зимой автомобильные пробки зачастую увеличиваются из-за неправильного поведения автовладельцев, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. “Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

По его словам, планируя поездку, водителям следует учитывать прогноз погоды.

"Автомобилисты сами в каком-то смысле ухудшают движение в зимний период. Даже если они знают, что будет снегопад, то все равно выезжают на дорогу. К предупреждениям о снегопаде многие относятся совершенно безразлично. Люди думают, что "проскочат", но не получается. К тому же до 30% автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы", – сказал Шумский.

Эксперт отметил, что, выезжая в снегопад на дорогу, водители мешают тем самым работе снегоуборочных машин.

"У нас часто говорят, что много снега насыпало с неба, но не видно ни одной снегоуборочной машины. Парадокс заключается в том, что снегоуборочная техника тоже стоит в пробках, она не умеет перемещаться по воздуху. Если образовались пробки из-за снега, то снегоуборочная техника тоже не может доехать до места. Тут замкнутый круг", – объяснил он.

Шумский посоветовал автомобилистам пересаживаться на метро, чтобы объехать "снежные" пробки, поскольку на этот вид транспорта погода не оказывает влияния.