ТАШКЕНТ, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству страны подготовить постановление о снижении пошлин на ввоз автомобилей – с 30% до 15%, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. Эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор в машине

По данным Асадова, 14 февраля Мирзиеев провел совещание по обсуждению ситуации в машиностроительной отрасли Узбекистана и приоритетах ее развития на 2022 год.

"Кабинету Министров поручено в трехдневный срок внести проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на ввозимые автомобили в 2 раза (с 30% до 15%)", — сообщил Асадов в своем Telegram-канале по итогам совещания.

По данным пресс-секретаря, глава государства отметил, что для удовлетворения растущего внутреннего спроса в первой половине 2022 года также необходимо произвести не менее 160 тысяч автомобилей, до конца года – не менее 275 тысяч. При этом поручено установить контроль за своевременной поставкой необходимых комплектующих.

"Наше население сейчас ждет практических результатов по резкому увеличению предложения на автомобильном рынке", — заявил Мирзиеев, которого цитирует его пресс-секретарь.

Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался импортными пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами). В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAvto Motors (бывшее GM Uzbekistan, Асака, Андижанская область Узбекистана). С 1 августа 2020 года в соответствии с постановлением Мирзиеева был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта.