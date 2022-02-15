МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона поездок за рубеж — на 51,4% больше, чем в 2020 году, но на 55,4% меньше, чем в доковидном 2019 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ. Посол Маслов рассказал об увеличении потока российских туристов в Грецию

"По только что опубликованным данным Пограничной службы ФСБ России, в 2021 году россияне совершили 21413573 поездки во все зарубежные страны. Это на 51,4% больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4% меньше, чем было до пандемии, в 2019 году (тогда российская пограничная статистика зафиксировала 48072285 поездок за рубеж)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году почти 40% (39,5%, или 8,455 миллиона) зарубежных поездок россиян пришлось на ближнее зарубежье (Украину, Казахстан, другие страны постсоветского пространства, включая Абхазию и Южную Осетию), и эти поездки были преимущественно нетуристическими.

Еще 2,854 миллиона поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья (в основном закрытые для туристов или с неприемлемыми для туристов условиями — карантин и пр.), также преимущественно с нетуристическими целями (рабочие, учебные, частные визиты владельцев недвижимости и родственников, поездки персонала транспортных средств и пр.)

По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для РФ страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это почти половина (47,2%) всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.

При этом 46,5% всего турпотока в 32 открытых государства сформировала одна страна — Турция, еще 14,8% — Абхазия, и 10,4% — Египет. Таким образом, тройка лидеров оттянула на себя в 2021 году более двух третей всего выездного туристического потока из России — 71,7% поездок. Совокупная доля топ-5 стран лидеров (Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ и Кипр) составила 83,3% всего выездного туристического потока в 2021 году.