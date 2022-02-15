МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Камаз" увеличил производство в январе в 1,8 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 3,4 тысячи машкомплектов, говорится в сообщении автопроизводителя. "Камаз" начал продавать малотоннажные грузовики "Компас"

"За 16 рабочих дней января, отработанных после новогодних праздников, на сборочных конвейерах автомобильного завода, финишного предприятия компании, изготовлено 3 406 машкомплектов (+117 к бизнес-плану). Для сравнения, в прошлом году в январе… за десять рабочих дней было собрано 1 843 машкомплекта", — сообщает компания.

На сборочном конвейере завода двигателей и на совместном предприятии "Камминз Кама", также входящем в технологический цикл "Камаза", изготовлено и поставлено на автомобильный завод и другим потребителям 3,7 тысячи двигателей и силовых агрегатов (+81 штука к бизнес-плану или +67% в годовом выражении).

В январе объемы поставок запасных частей к автомобильной технике и их отгрузка потребителям составили более 1,79 миллиарда рублей (+184 миллиона рублей к бизнес-плану или +28% в годовом выражении).

При этом в "Камазе" напомнили, что в 2022 году в связи с увеличением количества заказов было принято решение не уходить в традиционный корпоративный отпуск в январе, как это было последние несколько лет, а загрузить этот месяц под производство.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).