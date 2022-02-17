МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Спрос на путешествие по России в весенние праздники в 2022 году на 50-60% выше, чем годом ранее, сообщила во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. АТОР опровергла внесение Таиланда в "черный список" для туристов

"Если сравнивать спрос на весенние праздничные даты с 2021 годом, то, по оценке туроператоров, он существенно превышает. Свою роль сыграл кешбэк. У некоторых туроператоров спрос превышает на 50-60% показатели прошлого года", — сказала Ломидзе.

Топ-3 по России на мартовские праздники возглавляют Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Она также отметила, что подтянулись и экскурсионные направления — города Золотого кольца, а также Санкт-Петербург.

Ломидзе также отметила два новых направления, которые впервые стали популярны у россиян в этом году на Масленицу и 8 Марта — Калмыкия и Марий Эл.

Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня. В пресс-службе Ростуризма отмечали, что из 5 миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56% средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний.

Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка — мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 миллиарда рублей.