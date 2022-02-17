МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Крым расположился на втором месте среди регионов РФ по бронированию туров на майские праздники, несмотря на политическую ситуацию вокруг Украины, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР назвали среднюю стоимость тура на 23 февраля

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ломидзе отметила, что туры на майские праздники в этом году пользуются более высоким спросом, чем в 2021 году. Из зарубежных направлений на данный момент в лидерах Египет, второе место занимает Турция. Среди внутренних направлений наиболее популярны Краснодарский край и Крым.

"Нам задавали вопросы — нет ли снижения спроса в связи с нагнетанием в информационном поле всей ситуации вокруг Украины и нет ли отказов. Ничего этого нет. Крым, безусловно, занимает второе место по спросу на майские праздники, и летом, я думаю, будет такая же картина", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР также отметила, что пока практически нет бронирований туров на майские праздники в Санкт-Петербург и Москву. По ее словам, они начнутся "ближе к делу". "Пока в феврале, заранее, бронирований нет. Потому что по этим направлениям не будет такого скачка цен, как на зарубежных", — сказала она.