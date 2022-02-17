МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Начальник профильного отдела ГУОБДД МВД России Андрей Клименко сообщил на заседании СПЧ в четверг, что камеры фотовидеофиксации не будут автоматически фиксировать автомобили, чьи владельцы ездят без полиса ОСАГО. В ПФР напомнили о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям россиян

По его словам, требуется кропотливая работа по стыковке баз данных со страховыми компаниями.

"Мы не можем допустить, чтобы при такой фиксации и привлечении к ответственности страдали лица, которые эту ответственность застраховали", — пояснил он.

Клименко сказал, что пока в ГИБДД не убедятся, что информационные системы состыкованы друг с другом и вопрос необоснованного привлечения к ответственности исключен, этот состав правонарушения в "автомате" фиксировать не будут

Когда именно предполагается состыковать эти базы, пока не уточняется.

Ранее в СМИ с различной периодичностью появлялась информация, что ГИБДД с помощью средств фото- и видеофиксации начнет отслеживать автомобили, чьи владельцы ездят без полиса ОСАГО.