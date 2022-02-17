В ГИБДД рассказали о штрафах по камерам за езду без ОСАГО
Камеры пока не будут автоматически фиксировать автомобили, чьи владельцы ездят без ОСАГО
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Начальник профильного отдела ГУОБДД МВД России Андрей Клименко сообщил на заседании СПЧ в четверг, что камеры фотовидеофиксации не будут автоматически фиксировать автомобили, чьи владельцы ездят без полиса ОСАГО.
По его словам, требуется кропотливая работа по стыковке баз данных со страховыми компаниями.
"Мы не можем допустить, чтобы при такой фиксации и привлечении к ответственности страдали лица, которые эту ответственность застраховали", — пояснил он.
Клименко сказал, что пока в ГИБДД не убедятся, что информационные системы состыкованы друг с другом и вопрос необоснованного привлечения к ответственности исключен, этот состав правонарушения в "автомате" фиксировать не будут
Когда именно предполагается состыковать эти базы, пока не уточняется.
Ранее в СМИ с различной периодичностью появлялась информация, что ГИБДД с помощью средств фото- и видеофиксации начнет отслеживать автомобили, чьи владельцы ездят без полиса ОСАГО.