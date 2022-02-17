МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость путевки в Турцию из РФ может вырасти в апреле в два раза в связи с повышением в стране цен на топливо и окончанием акции раннего бронирования, заявила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 14%

Говоря об акции раннего бронирования она сообщила, что акция стартовала осенью прошлого года и будет действовать до конца марта. "Стоимость летнего отдыха на 15-30% ниже, чем этот же отдых будет стоить с 1 апреля. Разница в скидке зависит от объекта размещения, от страны, от количества мест в том или ином объекте, который он готов дать со специальной ценой", — указала глава АТОР.

"С апреля особенно тревожит туристов и туроператоров ситуация с Турцией, потому что там серьезно выросла себестоимость продукта из-за роста цен внутри самой страны на топливо, на все комплектующие, от которых зависит стоимость турпродукта. Ожидается, что в апреле стоимость может вырасти в два раза", — продолжила Ломидзе.

Она отметила, что если Турция будет слишком дорогой, Египет может оттянуть большую часть туристов. В числе популярных направлений также будет Кипр, куда разрешили чартерные рейсы.

Говоря о стоимости отдыха Ломидзе сообщила, что средняя стоимость недельного заграничного отдыха на двоих в четырехзвездочной гостинице в рамках акции раннего бронирования сейчас составляет 70-80 тысяч рублей с перелетом. "Такой же тур в апреле будет стоить от 100 тысяч рублей на двоих. В Турцию может быть даже больше", — указала она.