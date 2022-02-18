МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2021 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 166 миллионов евро против убытка в 196 миллионов евро годом ранее, следует из финотчета основного акционера Волжского автозавода — французской Renault. Выручка Renault от участия в "АвтоВАЗе" в 2021 году выросла на 10,4%

При этом, согласно документу, операционная прибыль предприятия в 2021 году выросла на 83,7%, до 237 миллионов евро. Прибыль до налогов выросла в 2,4 раза — до 186 миллионов евро, капзатраты выросли на 33%, до 229 миллионов евро, выручка компании выросла на 11,8%, до 3,1 миллиарда евро.

Долгосрочные обязательства "АвтоВАЗа" выросли в 2021 году на 8,7%, до 1,22 миллиарда евро, краткосрочные — сократились на 2,8% до 992 миллионов евро.

"АвтоВАЗом" владеет зарегистрированная в Москве "Лада Авто Холдинг" — совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и Renault. В нем 32,3% принадлежит российской стороне, 66,7% — французскому концерну.