МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Производители продуктов не нарушают закон, уменьшая объем привычных упаковок, объяснил в беседе с НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, комментируя информацию об уменьшении объема упаковок продуктов при сохранении прежней стоимости. В Госдуме призвали уменьшать наценки и налоги на продукты, а не упаковку

По данным "Коммерсанта", речь идет о таких продуктах, как шоколад, йогурт, пиво и корма для животных.

"С точки зрения закона никаких нарушений нет. Если производитель честно указывает объем, литраж, вес или количество штук в упаковке, при этом их уменьшая, он ничего не нарушает. Но, конечно, такая практика не может радовать, потому что цена при этом не уменьшается, а зачастую растет, и получается, что потребитель за те же деньги получает гораздо меньше продукта", — сказал эксперт.

По его словам, такое явление неприятно, и потребителю следует более внимательно подходить к выбору, выбирая те товары, в которых настоящий, полноценный килограмм, литр или полноценный десяток яиц.

Он считает, что возврата к прежнему размеру упаковок уже не будет.

"В масштабах их производства даже уменьшение на 5-10 граммов дает весомую экономию. Как показывает опыт, возврата к прежним величинам уже не происходит, это однонаправленная тенденция. В лидерах здесь молочная продукция, соки и различные безалкогольные напитки плюс снеки", — рассказал Павлов.

Он дал совет, что делать, если реальный вес или объем товара не соответствует надписи на упаковке.

"Если на упаковке указан вес, а фактически он не соответствует, это серьезнейшее нарушение, в том числе законодательства о техрегулировании. Правильнее всего в данном случае обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, который привлечет к ответственности, как продавца, так и изготовителя", — сказал эксперт.