МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Около 94% россиян проверяют техническое состояние подержанного автомобиля перед покупкой, при этом самостоятельным визуальным осмотром ограничиваются лишь 10% граждан, остальные предпочитают доверить процедуру проверки специалистам в автосервисе или частному мастеру, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Более трети автомобилистов (36%) перед покупкой проводят полную диагностику транспортного средства в автосервисе. Согласно данным "ВсеИнструменты.ру", спрос среди российских компаний на диагностическое оборудование в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года вырос на 60%", — выяснили специалисты. В ходе исследования в феврале текущего года было опрошено 1544 россиянина старше 18 лет из всех регионов страны.

"33% россиян самостоятельного проверяют автомобиль с помощью специального оборудования. 21% осматривают машину с мастером. А 10% полагаются только на самостоятельный визуальный осмотр", — добавили специалисты.

В целом обязательно проверяют техническое состояние подержанного автомобиля перед покупкой 94% респондентов, оставшиеся 6% не считают процедуру обязательной.

Специалисты отмечают, что 79% опрошенных приходится экономить на обслуживании своего транспортного средства. Большинство из них — 44% — сократили расходы на мойку, вторым по популярности способом экономии — 40% — стала покупка более дешевых запчастей и расходных материалов.