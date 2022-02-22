МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Тарифы на проезд по дорогам, которые находятся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", изменятся с 25 февраля, сообщается на сайте компании. Эксперты рассказали, как россияне покупают подержанные машины

"Ежегодную индексацию платы за проезд по дорогам, находящимся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", на уровень инфляции прошлого года, в 2022 году планируется провести в феврале", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость проезда по платным участкам автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара вырастет на 6-6,9%, а путь по 915 км М-4 станет дороже на 145-160 рублей. Стоимость по М-3 "Украина" повысится на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15-20 рублей при проезде всего участка, протяженностью 70 км.

Также, проезд по М-11 "Нева" для водителей для легкового транспорта по участку от Солнечногорска до Твери, протяженностью 89 км, изменится на 30 рублей, проезд от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140-150 рублей, а проезд по дороге М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, протяженностью 564 км, подорожает на 170-180 рублей в зависимости от дня недели.

Стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 "Россия" до деревни Лисинцево, протяженностью 260 км, увеличится на 135 рублей. При этом, на коротких маршрутах цена изменится на 5-15 рублей. Уточняется, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

"Напоминаем, государственная компания направляет полученные доходы от сбора платы за проезд транспортных средств на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении государственной компании, а также возмещения расходов инвесторам. Таким образом, доходы от сбора платы за проезд, полученные в результате индексации тарифов, позволят государственной компании компенсировать возросшие расходы на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог", — отмечается в сообщении компании.