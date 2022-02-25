МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может приостановить производство в Тольятти 28 февраля из-за продолжающегося мирового дефицита электронных компонентов, сообщил официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" изучает возможность смены поставщиков электронных компонентов

"Возможны приостановки на некоторых сборочных линиях Тольятти только в понедельник 28 февраля, это связано со старой темой электронных компонентов, дефицит которых сохраняется во всем мире (блоки ABS, контрольные блоки и т.д.)", — отметил он.

В компании подчеркнули, что возможная приостановка продлится всего день — 29 февраля работа сборочных линий возобновится в полном объёме.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% и составили 350,7 тысячи машин.