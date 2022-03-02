МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Турция, Египет и Тунис заверили, что в наступившем курортном сезоне ожидают российских туристов и им важно увеличение турпотока из РФ, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. Ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие туристических контактов между двумя странами. Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что Догузова беседовала также с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем, которые также выразили уверенность, что никаких ограничений для российских туристов не ожидается, и что стороны намерены сотрудничать.

Таким образом, три наиболее популярных массовых направления остаются открыты для отдыха россиян, и партнеры в этих странах продолжат обеспечивать для них безопасное и комфортное пребывание, констатировала Догузова.